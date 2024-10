Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: un’eccellenza a Malta

L’attuazione di interventi concreti per migliorare la qualità della vita degli individui, salvare vite e comprendere le dinamiche fisiche e psicologiche rappresenta una responsabilità fondamentale delle figure professionali nel campo medico e sanitario. Questi professionisti si contraddistinguono per caratteristiche uniche e per un impegno che li porta a operare in uno dei settori più ambiziosi e affascinanti, ma al contempo estremamente delicati, data la gravità delle responsabilità associate.

Per molti, intraprendere una carriera nel settore della salute, in particolare come medico, costituisce un obiettivo ambizioso. Numerose persone hanno raggiunto questo traguardo grazie a scelte strategiche intraprese in momenti decisivi della loro vita. Tra queste, il percorso di studi, in particolare quello accademico, riveste un ruolo cruciale.

Formarsi per diventare medico implica non solo l’acquisizione delle conoscenze teoriche fondamentali, ma anche lo sviluppo di competenze pratiche essenziali. È cruciale, infatti, affrontare casi concreti e situazioni complesse, affinché i professionisti in formazione non si trovino impreparati nell’affrontare le sfide reali della pratica clinica. Gli istituti di alta formazione hanno la responsabilità di fornire agli studenti le basi teoriche necessarie, e al contempo di orientarli verso il mondo del lavoro, esponendoli a esperienze pratiche significative e dotandoli degli strumenti adeguati per affrontare e risolvere le problematiche che si possono presentare, supportati da tecnologie moderne e avanzate.

Un esempio concreto di connessione fra teoria e pratica

La missione di ACS – Asomi College of Sciences, istituto di alta formazione riconosciuto dalla Malta Further Higher Education Authority (MFHEA) e situato a Malta, è chiara: sviluppare all’interno della sua offerta didattica modelli e soluzioni innovative, tramite gli scambi con contesti universitari internazionali e con contesti lavorativi d’eccellenza. La strategia di ACS poggia su diversi pilastri fondamentali: un corpo docente altamente qualificato composto da professionisti del settore, collaborazioni con importanti università italiane ed estere, partnership con ospedali all’avanguardia, supporto continuo e costante agli studenti, strumentazione di ultima generazione adatta alle sfide più recenti e ai cambiamenti nel settore.

Si tratta di un insieme di elementi che trovano la loro applicazione nella School of Medicine di ACS sita a Malta, all’interno del dipartimento di Health & Science, con particolare riferimento al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia . Questo percorso formativo prevede l’acquisizione di 360 crediti formativi nell’arco di 6 anni, con il fine di fornire agli studenti una preparazione completa, sia teorica che pratica. Il corso si pone l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati, pronti ad affrontare il mondo del lavoro e a realizzare i propri obiettivi professionali e personali.

Il programma del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia si distingue per la sua eccellenza e si propone di offrire agli studenti una formazione esaustiva nel campo medico-chirurgico. Disponibile in italiano e in inglese, abbraccia tutte le aree del sapere medico, integrando approfondimenti teorici e pratici. Ciò è possibile grazie a una serie di elementi fondamentali, che abbiamo precedentemente menzionato e che rivestono particolare importanza per questo corso di laurea.

Dall’eccellenza del corpo docente alle tecnologie di ultima generazione

In primo luogo, il corpo docente è composto da professionisti altamente qualificati ed esperti, inclusi medici specialisti che condividono con gli studenti anni di eccellenti carriere e competenze. I loro insegnamenti e consigli rappresentano preziose risorse da valorizzare e applicare nel contesto professionale. Tutti i docenti si dedicano con passione a motivare i giovani, incoraggiandoli a perseguire l’eccellenza e a non accontentarsi mai. Questo trova la sua applicazione pratica nel servizio di tutoraggio accademico e di orientamento alle varie specializzazioni mediche.

Inoltre, le collaborazioni con prestigiose università, sia italiane che internazionali, offrono alla School of Medicine di ACS opportunità di scambi accademici costanti, permettendo di progettare, sviluppare e portare a termine ricerche congiunte, anche tra gli studenti stessi. Questo favorisce l’interazione tra futuri colleghi, stimolando un apprendimento reciproco che prepara gli studenti ad affrontare con successo il proprio futuro.

Parlando di futuro, questo si materializza già durante il tirocinio presso ospedali partner del College. In queste strutture, gli studenti hanno l’opportunità di apprendere le pratiche lavorative che contraddistinguono l’eccellenza del settore, sviluppando doti di leadership e acquisendo competenze necessarie per affrontare e gestire situazioni complesse con prontezza, applicando le conoscenze acquisite durante gli anni di studio.

Infine, gli studenti beneficiano di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, in linea con l’impegno del College verso metodologie educative moderne. Un ulteriore supporto si concretizza attraverso consulenze accademiche e orientamenti professionali, creando un ambiente accogliente e stimolante, ideale per facilitare un apprendimento completo e integrato.

L’obiettivo principale di ACS – Asomi College of Sciences e di questo Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è formare una nuova generazione di medici caratterizzati dalla passione e dalla capacità di gestire situazioni complesse in ambito nazionale e internazionale. sviluppando concretamente le caratteristiche necessarie ad una carriera medico-sanitaria d’eccellenza.