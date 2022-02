LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ex commissario dell’UE per la sanità, il maltese John Dalli, è stato accusato in relazione a una presunta offerta di corruzione da 60 milioni di euro, volta a ribaltare un divieto a livello dell’UE sullo snus, una forma di tabacco senza fumo, durante il mandato di Dalli come Commissario Europeo. Al momento, lo snus è legale solo in Svezia attraverso una deroga.

Dalli, 73 anni, si è dichiarato non colpevole per tutte le accuse.

Dalli si è dimesso dal commissario europeo nel settembre 2012 a seguito di un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(ITALPRESS).

