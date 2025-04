Corrado “Incontro Trump-Von der Leyen non sia informale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Un incontro fra Von der Leyen e Trump è assolutamente auspicabile. Quello deve essere l'incontro, tra Europa e Stati Uniti perché queste cose vanno gestite a livello europeo. Non credo che un incontro informale, durante un funerale così importante, possa essere una cosa sensata, ma che questo incontro avvenga è giusto. Anzi noi siamo contrari al fatto che qualcuno si autoproclami rappresentante europeo presso Trump e invece finisca per esserne il portavoce senza nessun titolo". A dirlo è Annalisa Corrado, eurodeputata del Pd, in merito alla possibilità di un bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sabato a margine dei funerali di Papa Francesco. xf4/mca2/sat