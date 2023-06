Corradi “Frecciarossa Red in Italy esempio del saper fare”

Il Frecciarossa "Red in Italy" "unisce un design fantastico insieme a un bellissimo colore rosso e tantissima tecnologia. Questo treno è completamente prodotto in Italia, dietro a questo rosso c'è tanta Italia che fa bene". Lo dice Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, inaugurando a Roma Termini il treno Alta Velocità dedicato alla mostra "Red in Italy - I Colori del Rosso nel Design Italiano".