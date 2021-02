VENEZIA (ITALPRESS) – “In queste ore avremo incontri con i colleghi presidenti e poi con il governo, con i ministri Gelmini e Speranza, e non escludo che prima del 5 marzo si arrivi a fare un incontro con il presidente del Consiglio circa le misure da adottare. Penso che questo Dpcm che andremo a scrivere, spero assieme al governo e non in maniera unilaterale, rappresenti la pietra miliare di questa seconda fase di Covid”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel consueto punto stampa sui numeri del coronavirus in regione. Per Zaia il dpcm “rappresenterà il grande spartiacque tra l’inverno che si va a chiudere e la primavera che inizia”. “Spero – ha aggiunto – che si prendano in considerazione seriamente misure di aiuto alla nostra economia, premesso che la salute viene prima di tutto”.

