ROMA (ITALPRESS) – “Dietro ogni cosa che funziona in Italia ci sono sempre delle persone, scienziati, operatori, infermieri, medici che in queste ore stanno dando veramente tutto per fare in modo che, di fronte a questa crisi del coronavirus, il nostro Paese viva ore serene e tranquille e che la qualità delle cure sia al massimo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha incontrato i medici dello Spallanzani di Roma.

“Quest’istituto – ha aggiunto – è diventato il centro di monitoraggio di iniziativa per tranquillizzare e per trasmettere a tutto il sistema Paese il massimo dell’efficienza scientifica. Era giusto tornare dalle persone che rappresentano lo Spallanzani, una equipe straordinaria, unita, solidale del sistema regionale, che in questo momento sta dando il massimo e quindi era giusto incontrarli e dirgli, a nome di tutta l’Italia, grazie per quello che stanno facendo”.

(ITALPRESS).