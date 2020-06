VENEZIA (ITALPRESS) – “Sono 19.182 i casi positivi in Veneto, otto in più. I tamponi effettuati sono in totale 729.633, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16 ma solo 2 i casi di coronavirus”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso della sua conferenza stampa in diretta facebook che poi ha confermato che ci sarà un bonus pure per i nedici specializzandi impegnati nel corso dell’emergenza Covid. “Gli specializzandi hanno fatto un lavoro straordinario, all’inizio questa categoria non era stata messa sul tavolo per un premio ma l’assessore Lanzarin se ne sta occupando, ci sarà un riconoscimento anche per loro”.

(ITALPRESS).