VENEZIA (ITALPRESS) – “Stiamo valutando dei test a campione sugli istituti scolastici per capire come gira il virus” Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia, durante il punto stampa quotidiano sull’emergenza Coronavirus: “Stiamo per rientrare nella fase 3 e vogliamo tenere sotto controllo la situazione”. “L’incidenza dei positivi è scesa a 1,75% e questo dipende molto dagli asintomatici. In più i ricoveri sono 2369 con un calo importante in area non critica, -99 nelle ultime 24 ore” ha aggiunto Zaia. “Ci sono stati cali anche in terapia intensiva: abbiamo -7 pazienti rispetto a ieri”.

(ITALPRESS).