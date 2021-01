VENEZIA (ITALPRESS) – “Ieri sono arrivate le nuove dosi di vaccino, si tratta di 48.520 e ne abbiamo già somministrate il 24,7%, ovvero un quarto. Quindi complimenti alla macchina dei vaccini. Noi iniziamo ad accantonare le dosi che non faremo subito perchè ci serviranno per i richiami”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. “Noi siamo pronti a vaccinare anche h24 ma ci servono i vaccini, se si dovesse sbloccare AstraZeneca ci saranno tanti vaccini e ci saranno sessioni a tutte le ore per poterli inoculare”, ha aggiunto. “I positivi delle ultime 24 ore sono 3.388, sono stati effettuati 50.235 tamponi con un’incidenza del 6,74%. Sono -20 i ricoveri nelle aree non critiche e -2 in terapia intensiva, è quindi il terzo giorno di calo, ciò non significa che possiamo stare tranquilli, dobbiamo avere sempre massima attenzione. Purtroppo registriamo 106 decessi” ha riferito il governatore. “Da tre giorni è indubbio che si sta calando, ma non ci sentiamo di dire che questa è una direzione – ha aggiunto – se comunque è una direzione questa va mantenuta”.

(ITALPRESS).