VENEZIA (ITALPRESS) – “Con questa dotazione settimanale il programma che le Regioni si sono date è di chiudere la vaccinazione a settembre. Se noi avessimo il magazzino pieno in 4-5 mesi, prima dell’estate, il Veneto potrebbe vaccinare tutti, ma ci vogliono i vaccini”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. “Se guardate i dati nazionali vedete che le Regioni stanno crescendo, si sta inasprendo la situazione e le curve non sono verso il basso, può essere che per noi ci sia una direzione in calo magari perchè abbiamo passato l’onda importante che altri non avevano, però può esserci una inversione di tendenza repentina e si torni su” ha aggiunto Zaia. “Il virus si sta veramente facendo sentire, ci sono tassi di ospedalizzazione più alti del nostro in Regioni che hanno fatto restrizioni che noi non abbiamo fatto. Il tema di un virus mutato ormai è una realtà, la preoccupazione c’è ed è reale. In Veneto c’è anche un calo della curva dei ricoveri, ora le dimissioni sono maggiori dei ricoveri, liberiamo più letti di quanti ci servono. Questo – ha spiegato – accade da un pò di giorni ma se abbassiamo la guardia ci mettiamo un istante a tornare su”.

(ITALPRESS).