PALMANOVA (ITALPRESS) – “Anche in Friuli Venezia Giulia è stata rilevata la variante inglese del Coronavirus grazie ad un sequenziamento compiuto da un gruppo di lavoro interamente regionale su materiale giunto da una persona che risiede in regione di rientro da Londra”. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. “Secondo quanto ci è stato da poco comunicato – spiega Riccardi – il virus è stato individuato nei primi giorni dell’anno in una donna di rientro dall’Inghilterra con un volo da Londra. Come da protocollo, i passeggeri che atterrano all’aeroporto di Ronchi dei Legionari e provenienti dal Regno Unito, sono stati sottoposti ai test per verificare eventuali presenze del virus”.

“In un caso – prosegue il vicegovernatore Riccardi – il tampone antigenico rapido è risultato positivo e, di conseguenza, è stato effettuato anche un secondo test molecolare per verificare l’effettiva conferma della presenza del Covid. Su quest’ultimo materiale è stata compiuta la sequenza genica grazie alla collaborazione tra la struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica, Laboratorio di riferimento regionale per Sars CoV-2 di Asugi, il Laboratorio di Genomica ed Epigenomica sistema Argo di Area Science Park ed il Laboratorio di Virologia molecolare di Icgeb di Trieste. Dall’analisi è emerso che il virus sequenziato rappresenta la variante inglese del Coronavirus. La persona, residente a Trieste – conclude Riccardi – al momento è asintomatica ed era stata subito sottoposta ad isolamento non appena atterrata in quanto positiva al test”.

(ITALPRESS).