Valentino Rossi positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso pilota su Instagram. “Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene” ha scritto il Dottore. “Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del “test rapido PCR” e’ stato negativo, proprio come il test che avevo gia’ fatto martedi’. Ma il secondo, di cui mi e’ stato inviato il risultato

alle 16 di questo pomeriggio, e’ stato purtroppo positivo” ha aggiunto. “Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovro’ saltare la gara di Aragon. Mi piacrebbe essere ottimista e

fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un ‘no go’ anche per me… Sono triste e arrabbiato perche’ ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedi’ e’ stato negativo, mi sono isolato gia’ dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, e’ cosi’, non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguiro’ il consiglio medico, e spero solo di guarire al piu’ presto”.

