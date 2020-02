Coronavirus, turista bergamasca positiva a Palermo

"Siamo in presenza di una donna che viene da Bergamo con un gruppo di altri turisti. La signora ha una temperatura corporea di 37.5°C ed e' in buone condizioni di salute. E' perfettamente cosciente e sta dando anche indicazioni sulle tappe che insieme agli altri turisti ha percorso in questi sei giorni", spiega il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. mra/vbo/r