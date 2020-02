In Liguria 139 persone sono state sottoposte a isolamento ma nessuno di questi risulta al momento contagiato da coronavirus. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti durante la conferenza stampa dopo il vertice in Regione con i tecnici dell’azienda sanitaria. “Al momento non abbiamo alcun caso conclamato – ha spiegato Toti – ma attendiamo ancora l’esito del test su due pazienti. Le autodenunce ci sono state, la sorveglianza attiva sta dando i suoi risultati, tutto va nella direzione che avevamo auspicato”.

Dei 139 soggetti in “sorveglianza medica attiva” 6 sono in provincia di Imperia, 32 nel Savonese, 15 nel Genovese, 25 nel Tigullio e 61 nello Spezzino (compresi però i 44 sbandieratori di Levanto che hanno partecipato al carnevale di Codogno). Alla centrale del numero unico d’emergenza 112, che in Liguria gestisce tutte le chiamate connesse all’emergenza coronavirus, sono arrivate oltre 5mila telefonate in tutta la giornata. Per questo motivo il servizio verrà potenziato con 12 unità, di cui 8 saranno integrate domani e 4 mercoledì.

