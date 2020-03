Non poteva esserci altra frase più significativa ed eloquente per esprimere lo stato d’animo e la preoccupazione dei siciliani e dei palermitani a causa dell’emergenza coronavirus. “Dovete stare a casa, teste di minchia”. E’ quanto si legge in un lenzuolo apparso in una strada del capoluogo siciliano.

La foto sta facendo il giro del web ed è accompagnata da numerosi “mi piace”. L’invito a restare a casa è stato rivolto ripetutamente e con vigore dal premier Giuseppe Conte, da più esponenti politici, sindaci, amministratori, medici.

Altri striscioni con lo stesso invito compaiono giorno dopo giorno sui balconi delle città. Ma l’effetto di questo messaggio sembra che abbia sicuramente una maggiore presa.