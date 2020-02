MILANO (ITALPRESS) – “Vista la decisione delle universita’ e capendo che si tratta di una situazione diversa, rimane il fatto che anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano. Proporro’ al presidente della Regione di allargare l’intervento a livello di Citta’ Metropolitana. Vista anche che e’ la settimana del Carnevale, proporro’ di chiuderle gia’ da lunedi’”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al termine di un vertice in Prefettura con il prefetto Renato Saccone, il questore Sergio Bracco e i vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e rappresentanti del Comando Logistico dell’Esercito, in merito al coronavirus Covid-19.

“Non reputo che ci siano problemi. Ad oggi e’ sufficiente chiuderle per una settimana – ha aggiunto -. Gli eventi sono tanti, ma non immagino una citta’ blindata per cui vedremo caso per caso cosa fare per tutti gli eventi”.

(ITALPRESS).