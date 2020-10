MILANO (ITALPRESS) – “Troppa illegalità, troppo abusivismo e troppi assembramenti senza rispetto delle norme anti-Covid19. Per questi motivi, ho firmato due ordinanze contingibili e urgenti che chiedono ai proprietari delle aree di sospendere l’attività dei due mercatini che si svolgono di domenica nella zona di viale Puglie”. Lo annuncia, con un post su Facebook, il sindaco di MIlano, Giuseppe Sala. “Ogni domenica – prosegue il primo cittadino – pattuglie della Polizia Locale hanno presidiato il luogo e ogni volta sono stati allontanati abusivi e sequestrata merce rubata. Nonostante gli sforzi per far rispettare la legge e le norme di sicurezza, le cose non sono cambiate e per cui sono intervenuto con più decisione. A Milano non possono esserci luoghi franchi dove non si rispetta la legalità”.

Contrastare l’illegalità, l’abusivismo e gli assembramenti che rendono impossibile un afflusso ordinato e il distanziamento necessario per rispettare le norme anti Covid: questo l’obiettivo delle ordinanze contingibili e urgenti firmate dal sindaco Giuseppe Sala che sospendono i due mercatini che ogni domenica affollano l’area tra viale Puglie, via Tertulliano e piazzale Cuoco. Le due ordinanze sono state notificate oggi ai due proprietari dei terreni e impongono, per un mese, la sospensione dei due mercati hobbistici.

Nei documenti si ripercorre l’attività di contrasto all’illegalità svolto dalla Polizia Locale in accordo con le altre Forze dell’ordine e si dà conto dei numerosi venditori abusivi che espongono la merce al suolo senza rispetto delle norme igienico-sanitarie in via Tertulliano e di espositori che esercitano attività commerciale di vendita professionale, non consentita in mercatini di tipo hobbistico. Oltre al pericolo, nel momento dell’intervento delle forze dell’ordine, per l’incolumità pubblica visto che centinaia di persone si danno alla fuga in modo disordinato, a volte scavalcando la recinzione della massicciata ferroviaria.

A questo si aggiungono gli assembramenti che costituiscono un concreto e attuale pericolo e rischio di contagio da Covid-19 e altri comportamenti che violano diverse norme del regolamento comunale di Polizia Urbana e del regolamento di Igiene.

“Da anni la Polizia Locale interviene – spiega la vicesindaco Anna Scavuzzo – in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine, per contrastare l’illegalità in questi mercatini. Diverse decine di agenti impiegati ogni settimana per riportare l’ordine in uno spazio affollato in cui proliferano abusivismo e comportamenti che non rispettano le norme anti Covid. Con grandi ripercussioni anche sulla viabilità pubblica. Queste ordinanze hanno lo scopo di riportale la legalità in tutta quell’area e un ambiente sicuro per i cittadini che abitano nelle vie limitrofe”.

(ITALPRESS).