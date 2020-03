REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell’ambito di un controllo in un centro di analisi biochimiche ha sottoposto a sequestro cautelare 900 kit per la diagnosi del virus Covid-19, sprovvisti di validazione delle Autorita’ sanitarie Nazionali e mancanti di certificazione CE. I kit erano stati posti in vendita anche su un sito web dedicato.

Alcuni clienti avevano gia’ effettuato il bonifico per l’acquisto on line.

(ITALPRESS).