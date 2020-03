“Milanesi, vogliamoci bene”. Lo chiede il sindaco Giuseppe Sala, con un video su Facebook registrato a palazzo Marino.

“Cari milanesi – dice Sala – oggi è il primo giorno di applicazione delle nuove regole, la città mi pare si stia vuotando e ciò è bene, possiamo fare ancora di più perché la prima cosa che ci è chiesta è di evitare la socialità e di stare in casa. La tecnologia può dare una mano. In questo momento ad esempio più di mille dipendenti del Comune di Milano sono a casa in smart working. Lo dico a tutti: chiedete alle vostre aziende di lavorare con questa modalità, e alle aziende dico ‘comportatevi con flessibilità’”.

Il Comune, spiega il sindaco, “garantisce tutti i servizi urgenti e indifferibili, ma vanno prenotati. Chiamate lo 020202 e non andate ai nostri sportelli senza avere prenotato”.

Quanto alla richiesta di disattivare Area C “non apriamo perché non vogliamo che la gente, per il fatto che non ha molto da fare, venga in centro” ma “per medici, infermieri, personale in giro per occuparsi della nostra salute l’Area C sarà aperta e non pagheranno i parcheggi a pagamento con le strisce gialle e blu. Cambiamo i nostri stili di vita, si può, si deve, perché la salute è la cosa più importante, pensiamo alla nostra salute e in particolare a quella dei nostri anziani”, dice Sala, con “un invito speciale alle ragazze e ai ragazzi: state a casa, date una mano alla famiglia, se è il caso annoiatevi anche un po’. La mia generazione è cresciuta e si è formata anche annoiandosi. Un saluto a tutti voi da palazzo Marino: milanesi, vogliamoci bene”.

(ITALPRESS).