ROMA (ITALPRESS) – I voli tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza il 31 gennaio scorso. È quanto è stato confermato dalla riunione di stamattina della task force sul coronavirus nCov-2019, che si è svolta alla presenza dello stesso ministro Speranza.

Inoltre “si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane”, spiega il ministero in una nota.

