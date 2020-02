ROMA (ITALPRESS) – Poste Italiane comunica che a partire da lunedi’ 2 marzo le pensioni del mese saranno messe in pagamento anche nei 5 uffici postali a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, San Fiorano in provincia di Lodi e Vo’ Euganeo in provincia di Padova, che riaprono al pubblico.

Poste Italiane ricorda che nella medesima zona interessata dalle misure straordinarie in riferimento alla diffusione del Covid-19 sono in funzione anche gli Atm Postamat degli uffici postali di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda e Somaglia.

Nella stessa zona e’ possibile prelevare agli sportelli Atm delle banche senza commissioni.

(ITALPRESS).