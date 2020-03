C’è anche la sindaca Patrizia Nicoloni fra i tre cittadini di Sacrofano (Roma) positivi al coronavirus Covid-19.

“Cari concittadini oggi per Sacrofano non è una giornata facile. Al primo caso positivo comunicato poco fa se ne aggiungono altri due di cui uno sono io, purtroppo – ha scritto Nicolini su Facebook -. Da sabato scorso sono a casa perché ho registrato un’alterazione della temperatura corporea. In base alle procedure vigenti, ho provveduto a contattare le autorità sanitarie e sono stata sottoposta al tampone che ha dato esito positivo. Desidero rassicurarvi sulle mie condizioni perché mi sento bene e non ho più la febbre da tre giorni. Al manifestarsi dei primi sintomi mi sono subito isolata e non ho incontrato nessuno. Ho applicato le stesse regole che chiedo a voi di osservare. Restate in casa. Sto fornendo alla Asl ogni informazione utile per far sì che si possa intervenire tempestivamente a tutela dei soggetti a rischio. Chi non verrà contattato non è a rischio. Il mio lavoro per Sacrofano continua da casa – conclude -. Per fortuna la squadra è coesa e il vicesindaco sta portando avanti il Comune in costante contatto con me. Vi terrò costantemente aggiornati. Il periodo è difficile ma dobbiamo avere fiducia nella nostra capacità di ripresa. Ce la faremo!”.

