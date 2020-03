“Nel prossimo weekend noi dobbiamo giocare in qualsiasi condizione. Speriamo a porte aperte, altrimenti dobbiamo andare avanti: non ci sono più date, le squadre devono giocare nelle coppe, abbiamo anche un pre-olimpico molto importante”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci parlando della situazione causata dall’emergenza coronavirus ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1. “Si parla soltanto di calcio, ma anche noi abbiamo problemi seri, come quello della Virtus Bologna che

mercoledì deve giocare in Turchia ma il traffico aereo dall’Italia è bloccato. L’Eurolega ha detto che il problema non li riguarda, io non so se si può andare avanti così: ho scritto al presidente del Coni Giovanni Malagò, al ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiedendo di intervenire” ha detto ancora Petrucci.

(ITALPRESS).