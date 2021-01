LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il nuovo Ambasciatore italiano a Malta Fabrizio Romano ha incontrato Anlu Farrugia, Presidente della Camera dei Rappresentanti maltese durante una visita di cortesia a La Valletta.

Farrugia ha riferito alle fortissime e storiche relazioni bilaterali tra i due paesi confinanti. Ha ricordato il gran numero di visite di alto livello e i numerosi accordi che riflettono questi rapporti eccezionali.

Il Presidente delle Camera ha osservato che, a livello parlamentare, anche le relazioni bilaterali sono molto buone e ha fatto riferimento alla sua partecipazione all’evento parlamentare a Roma nel marzo 2017 per commemorare il 60 ° anniversario del Trattato di Roma.

Romano e Farrugia hanno discusso le questioni che riguardano la pandemia del COVID-19, che ha colpito duramente l’Italia, con quasi due milioni e mezzo di casi, provocando oltre 86mila decessi. In considerazione dell’attuale pandemia e delle restrizioni, entrambe le parti hanno deciso di organizzare una serie di videoconferenze con le parti interessate. E’ stata inoltre avanzata una proposta per organizzare una videoconferenza con un gruppo parlamentare tra i due paesi.

Hanno anche discusso questioni d’interesse reciproco, compresa l’attuale situazione politica in Italia, l’afflusso di migranti, così come le migliaia di italiani che lavorano a Malta.

(ITALPRESS).