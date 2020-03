I voli dalla regione settentrionale dell’Italia a Malta non si fermeranno, fino a quando l’Organizzazione mondiale della sanità non fornirà un avviso a tutti i paesi con tale raccomandazione. Il governo maltese ha preso questa decisione nonostante il decreto approvato dal governo italiano, che ha messo in blocco l’intera regione della Lombardia e 14 province fino al 3 aprile.

L’Associazione Medica Maltese (MAM) ha insistito con il governo maltese per il secondo giorno consecutivo per cancellare tutti i voli dal Nord Italia e per ordinare la quarantena obbligatoria per i voli da altre città italiane. Il MAM ha anche avvertito il governo maltese di essere pronto a prendere qualsiasi misura necessaria per proteggere tutto lo staff medico e il pubblico in generale.

Anche l’Unione dei membri dell’equipaggio ha dichiarato che è ad alto rischio per i suoi membri e le loro famiglie se continueranno i voli verso paesi ad alto rischio come il nord Italia.

Tutti i sindacati a Malta, ad eccezione dell’associazione che rappresenta i proprietari degli hotel e di ristoranti, hanno già dichiarato la necessità di interrompere tutti i voli in arrivo a Malta dal Nord Italia.

Ma il Primo ministro maltese Robert Abela ha esortato la popolazione maltese a mantenere la calma affermando che il coronavirus, Covid-19, non era la peste. Facendo riferimento alle statistiche di altri paesi, Abela ha affermato che questi mostrano che la maggior parte degli individui sono stati ricoverati senza il bisogno di cura nell’ospedale.

Fino ad ora, sono stati effettuati circa 444 test medici su persone che avevano manifestato sintomi di febbre entro 14 giorni dal loro arrivo da un paese ad alto rischio o che erano state testate per problemi respiratori all’ospedale Mater Dei.

Solo tre italiani sono risultati positivi; una figlia e i suoi genitori che erano in vacanza in Trentino e sono ritornati a Malta da Roma. È stato confermato che i tre pazienti si stanno riprendendo e in buone condizioni di salute.

Le autorità sanitarie di Malta hanno aggiunto che è in corso un esercizio per rintracciare e contattaretutti i viaggiatoriche erano sullo stesso volo per assicurarsi che noncisiano altri casi positivi per ilcoronavirus.

Nel frattempo, il viceprimo ministro e ministro della Sanità Chris Fearne ha confermato che i medici della sanità pubblica sono pronti di dare il servizio medico necessario nelle case private se ci saranno casi di sospetto positivo per il coronavirus.

