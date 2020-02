AOSTA (ITALPRESS) – L’Unità di crisi istituita in Valle d’Aosta per far fronte alla gestione dell’emergenza nazionale Coronavirus ha reso noto che prosegue sul territorio regionale l’attività di monitoraggio e di prevenzione. Al momento non ci sono nuove segnalazioni. Come già evidenziato nei giorni scorsi, tutti i pazienti sottoposti a tampone, e presi in carico dal Servizio Sanitario Regionale, sono risultati negativi.

(ITALPRESS).