ROMA (ITALPRESS) – “Oggi registriamo un dato di 8 casi positivi e zero decessi. Si conferma un trend in calo nelle province che registrano zero casi”. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando che “Quattro casi sono riferiti all’Istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria. Si sta procedendo al trasferimento dei casi si tratta di 3 seminaristi e un amministrativo dell’istituto. Si richiede la massima collaborazione e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Asl. Nella Asl Roma 1 due persone positive asintomatiche sono state individuate grazie al sistema integrato di test e tampone”.

Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. Da domani il laboratorio della Asl di Rieti sarà operativo nella rete regionale Coronet.

