PIACENZA (ITALPRESS) – Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza della Lega, e’ morto all’ospedale dove era ricoverato da qualche giorno per aver contratto il coronavirus. Aveva 68 anni.

“La Lega piange oggi la scomparsa di Nelio Pavesi, consigliere comunale, docente, uomo di cultura e appassionato militante – afferma la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni – con una lunga storia di tante battaglie alle spalle. Una di queste battaglie, quella contro il coronavirus, ci vede oggi tutti impegnati ed e’ anche per Nelio che la porteremo avanti, con massimo senso di responsabilita’, e la vogliamo vincere. Oggi e’ un giorno triste e di dolore per chi ha conosciuto e apprezzato Pavesi. Un abbraccio alla sua famiglia”.

(ITALPRESS).