Coronavirus, l’Ue cofinanza i voli italiani dalla Cina

La Commissione inviato altre 17 tonnellate di dispositivi di protezione in Cina, grazie a un aereo francese mobilitato attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE . Al suo ritorno, l'aereo riporterà anche i cittadini europei presenti a Wuhan. Altri due aerei italiani sono decollati per il Giappone per rimpatriare i cittadini europei a bordo della nave da crociera Diamond Princess a Yokohama. abr/