AOSTA (ITALPRESS) – Nessun nuovo decesso per Covid-19 in Valle d’Aosta, il totale resta pertanto a 144. Non si registrano nuovi positivi per un totale di 1191, secondo quanto riporta il bollettino della regione, sono 35 i positivi, uno in meno rispetto a ieri. Di questi 7 sono ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Ieri non sono state fatte sanzioni a fronte di 378 controlli delle forze dell’ordine.

(ITALPRESS).