TRENTO (ITALPRESS) – Nella provincia di Trento, numeri abbastanza in linea con il trend di questi ultimi giorni nel rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta oggi 162 nuovi positivi al Covid-19, di cui 71 sintomatici. Nel dettaglio, tra i contagiati rilevati nelle ultime 24 ore ci sono 4 minorenni (tra 6 e 15 anni) e, dato che induce a tenere molto alta la guardia considerata la vulnerabilità aumentata per gli anziani, ben 18 persone over 70.

Appartiene a questa classe di età infatti la persona deceduta per Covid-19 riportata nel report odierno che dà inoltre la situazione dei ricoveri (siamo a 63 pazienti di cui 4 in rianimazione) e della popolazione studentesca: oggi si registrano 12 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e le prossime ore diranno se sarà necessario procedere con la quarantena di altre classi (ieri hanno terminato il ciclo di isolamento sono uscite 8 classi). Infine i tamponi: ieri ne sono stai analizzati 2.513 di cui 1.320 all’ospedale Santa Chiara e 1.193 alla Fem. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 273.190 test molecolari.

