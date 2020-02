MILANO (ITALPRESS) – “Un 38enne italiano e’ risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanita’. L’uomo e’ ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno (Lodi) i cui accessi al Pronto soccorso e le cui attivita’ programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotte. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”. Lo comunica in una nota l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgera’ nella mattinata di oggi.

(ITALPRESS).