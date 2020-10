ROMA (ITALPRESS)- Leggera flessione dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Sono infatti 562 (-12) i nuovi positivi rilevati nell’Isola, secondo quanto reso noto dal bollettino del Ministero della Salute. Si registrano però meno tamponi: 7.412 contro gli 8.131 del giorno precedente. Sono 11 le persone decedute, portando il totale delle vittime a 389. I ricoverati con sintomi sono 565 (+23), 83 (+6) dei quali in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano al momento 7.202, gli attualmente positivi invece sono 7.850. Il numero dei dimessi registra in totale il numero di 5.551 (+198).

