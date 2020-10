ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la crescita dei contagi di coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 399: ieri erano stati 366. Crescono anche i tamponi, 7.444. Impennata dei decessi, 7 nell’ultimo giorno: il totale dei decessi nell’Isola tocca così quota 350. Attualmente i positivi sono 5.487 (+300), 4.967 (+21) le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 468 (+21), dei quali 52 (+3) in terapia intensiva. I casi totali, dall’inizio della pandemia, toccano il numero di 10.691.

(ITALPRESS).