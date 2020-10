ROMA (ITALPRESS) – Il contagio da coronavirus in Sicilia non accenna a smettere di crescere. Nelle ultime 24 ore sono 259 i nuovi casi, con un incremento rispetto a ieri di 46. Impennata dei tamponi: quelli processati nell’isola in un giorno sono stati 7.374. Crescono anche i decessi, 3 in più rispetto a ieri. Il numero dei morti dall’inizio della pandemia tocca quota 329. Intanto – secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute – il numero degli attualmente positivi segna 3.696 (+147). Aumentano lievemente le persone ricoverate con sintomi 376 (+1), così come i ricoverati in terapia intensiva, 33 (+3). Più sostenuto l’incremento di chi si trova in isolamento domiciliare, 3.287 (+143). Infine, i guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 4.454.

(ITALPRESS).