PALERMO (ITALPRESS) – Si riduce il numero di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, anche se la regione è la prima per numero di nuovi positivi in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute.

I nuovi casi registrati oggi in Sicilia, infatti, sono 1.278, in calo di 161 unità rispetto ai 1.439 di ieri. Anche i tamponi, però, sono ridotti rispetto a ieri, con un incremento di 39.776 tamponi oggi contro i 44.527 delle 24 ore precedenti. Il rapporto tamponi/positivi nella regione si attesta al 3,21%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 38 decessi, mentre i guariti sono 780 e gli attuali positivi sono 46.885.

Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.444 pazienti (+22), mentre in terapia intensiva sono 205 (-3), con 19 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 45.236 persone.

