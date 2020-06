MILANO (ITALPRESS) – Cala il contagio in Lombardia, dove rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus sono 99 (ieri erano 192) ma aumentano i decessi, oggi 32 (ieri erano 15). Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che i tamponi effettuati sono stati 9.305 (in totale quelli eseguiti nella Regione sono 845.618), con un rapporto di 1,1% rispetto ai casi riscontrati (ieri (1,9%). Dall’inizio dell’epidemia i positivi sono 90.680 e i morti 16.349. Continua a diminuire il numero di coloro che sono attualmente positivi al covid, 17.857 (-440) e aumentano i guariti/dimessi, oggi 507 (il numero complessivo è 56.474). Seppur di due unità aumentano i ricoverati in terapia intensiva: 98 (+2), mentre calano quelli degli altri reparti, 2.565 (-95). Scende rispetto a ieri il contagio nel Milanese: oggi in provincia i nuovi positivi al covid sono 27 (23.510 in totale), di cui 10 nella città di Milano (9.984). Ieri nella Provincia di Milano i casi erano 46, di cui 17 nel capoluogo lombardo.

Diminuiscono i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore nella Provincia di Bergamo, dove oggi sono 10 (ieri 52) e di Brescia, 12 odierni (ieri 24). Nessun nuovo contagiato nella provincia di Sondrio, dove ieri erano 7.

Per quanto riguarda le altre province lombarde, ecco i numeri nel dettaglio: 7 i casi a Como (ieri 11), 15 a Cremona (ieri 3), 1 a Lecco (ieri 2), 4 a Lodi (ieri 9), 2 a Mantova (ieri 4), 2 a Monza Brianza (ieri 8), 6 a Pavia (ieri 5) e 10 a Varese (ieri 14).

