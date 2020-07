MILANO (ITALPRESS) – I nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono oggi 55, in diminuzione rispetto agli 80 di ieri. In calo anche i decessi, oggi 3 contro i 10 di ieri: totale complessivo dall’inizio della pandemia è 16.778. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia, precisando che dei 55 positivi, 28 sono emersi a seguito di test sierologici e 22 sono ‘debolmente positivì. Rispetto ai 96 di ieri crescono anche i guariti/dimessi che nelle ultime 24 ore sono 140, per un totale di 71.172, di cui 69.136 guariti e 2.036 dimessi. In discesa i ricoverati in ospedale, con una unità in meno nei reparti di terapia intensiva (totali attuali nella Regione sono 22) e calano di 5 negli altri reparti (totale 159).

Tra i nuovi casi per provincia quelle di Bergamo e Brescia superano quella di Milano. I nuovi positivi al covid nella Bergamasca sono infatti 15, mentre nel Bresciano sono 11 e nel Milanese solo 8, di cui 3 nel capoluogo lombardo. Per quanto riguarda la Provincia di Milano si rileva un calo nell’arco delle 24 ore (ieri erano in Provincia 20, di cui 13 a Milano città). Per quanto riguarda le altre province lombarde: Como 1, Cremona 4, Lecco 2, Lodi 4, Mantova 1, Monza e Brianza 3, Pavia 2, Varese 4. Nessun caso è emerso a Sondrio.

