MILANO (ITALPRESS) – Oggi in Lombardia sono 53 i nuovi casi di coronavirus, di cui 22 nella Provincia di Milano. Non si registra alcun nuovo decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che sono 9.860 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, e dei 53 nuovi positivi, 19 sono debolmente positivi e 12 sono emersi in seguito a test sierologici. Ieri i casi totali in Lombardia erano stati 82.

Stabili a 17 i ricoverati in terapia intensiva, mentre crescono di 5 coloro che sono ricoverati negli altri reparti per un totale di 144 nella Regione. Continuano ad aumentare i guariti/dimessi, oggi 235, per un numero complessivo di 70.330 dall’inizio dell’epidemia.

La provincia di Milano resta quella che registra il maggior numero di positivi al Covid, 22, di cui 11 nel capoluogo. In crescita rispetto a ieri quando erano stati 9 in provincia, di cui 3 a Milano città. Segue la Provincia di Bergamo con 8 casi rispetto a ieri, a Brescia sono 7, a Lodi 3, a Mantova 3, a Monza Brianza 2, a Pavia 2. Un solo caso emerge per ciascuna delle 4 province di Como, Cremona , Lecco e Varese. Nessun caso si evidenzia nella Provincia di Sondrio.

(ITALPRESS).