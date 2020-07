MILANO (ITALPRESS) – Oggi in Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono 46 mentre ieri erano stati 53, di cui 18 ‘debolmente positivì e 7 a seguito di test sierologici. Non si segnala alcun decesso, il cui totale dall’inizio dell’epidemia è di 16.802. A riferirlo è il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 8.658 (ieri erano 6.326). Restano stabili i ricoverati in terapia intensiva (totale 13), mentre crescono di tre quelli negli altri reparti (totale 154). Continuano ad aumentare i guariti, rispetto a ieri sono 161, per un numero complessivo di 72.689 dall’inizio della crisi da Covid 19.

Anche oggi la Provincia di Milano è quella che registra più casi, anche se i numeri restano limitati, precisamente 13, di cui 6 a Milano città. Seguono quella di Brescia con 10 nuovi positivi e Bergamo, con 7. Aumenta rispetto a ieri il contagio nella Provincia di Mantova, che ieri non presentava alcun caso, mentre oggi ne conta 6, così come Monza Brianza passa dagli zero casi di ieri ai 4 di oggi. Sono invece tre – Lodi, Pavia e Sondrio – le Province “Covid free”, che oggi non registrano alcun nuovo contagio. Per quanto riguarda le restanti province, i casi sono 1 a Como, 2 a Cremona, 1 a Lecco e 2 a Varese.

