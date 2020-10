MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia sono oggi 350 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 16.020 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2,1%. Lo riferisce il quotidiano bollettino sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia, dove si precisa che non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore, con un bilancio delle vittime che resta fermo a 16.97. I guariti/dimessi salgono invece di 373 (per un totale di 82.184 dall’inizio della crisi sanitaria, di cui 1.355 dimessi e 80.829 guariti). I ricoverati in terapia intensiva scendono di uno, per un totale regionale di 40, mentre aumentano di 15 i ricoverati in altri reparti (totale 320).

Sono oggi 153 i nuovi positivi in più rispetto a ieri in provincia di Milano, di cui 81 nel capoluogo lombardo. Le altre province più colpite risultano Varese con 35 nuovi casi, e Monza-Brianza con 34. Seguono Bergamo 23 casi, Brescia 19, Como 17, Mantova 15, Pavia 12, Lecco 9, Sondrio 8 e Cremona 4.

