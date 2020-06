MILANO (ITALPRESS) – Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive al Covid-19 in Lombardia è 210 (ieri 272), con un aumento del rapporto casi/tamponi giornalieri (oggi quelli effettuati sono 9.474) che sale al 2,2% rispetto all’1,8% di ieri. I decessi della ultime 24 ore sono 29, contro i 31 di ieri (totale complessivo è 16.428). Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui epidemiologici.

Continuano a calare gli attualmente positivi, 16.785 (-239), e crescono i dimessi 58.201 (+426). Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia ad oggi ammonta a 91.414. Prosegue, seppur di una sola unità la discesa dei ricoverati in terapia intensiva, 96 (-1) e negli altri reparti. Crescono rispetto a ieri i contagi da coronavirus nel Milanese, oggi 23.766 (+97) di cui 10.112 (+38) a Milano città. Ieri erano 88 nella Provincia di Milano e 56 nel capoluogo lombardo. I casi scendono invece nella provincia di Bergamo 13.766 (+22 contro i 34 di ieri), in quella di Brescia 15.238 (+21 contro i 30 di ieri) e Como 3.976 (+6 contro i 13 di ieri). Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui epidemiologici. Per quanto riguarda le altre province lombarde i casi a Cremona sono 6.546 (+15), a Lecco 2.782 (+4), a Lodi 3.534 (+1), a Mantova 3.402 (+3), a Monza e Brianza 5.640 (+13), a Pavia 5.472 (+16), a Sondrio 1.517 (+1) e a Varese 3.755 (+5).

