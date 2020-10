MILANO (ITALPRESS) – Su 32.507 tamponi effettuati sono 2.067 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, dove i decessi sono 26 (totale complessivo 17.037 dall’inizio della pandemia). Numeri in aumento anche per le terapie intensive dove i ricoverati in più rispetto a ieri sono 8 (totale 72). Crescono anche i ricoverati negli altri reparti, oggi 81 (totale 726). E’ il quadro che emerge dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici regionali diffuso da Palazzo Lombardia, dove si precisa che oggi la percentuale tra tamponi processati e nuovi contagiati è pari a al 6,3%. Tra i dati positivi spicca il trend di crescita dei guariti/dimessi, oggi 209 in più rispetto a ieri (totale complessivo: 84.624)

Anche oggi Milano è la provincia più colpita, dove si registrano la metà dei contagiati regionali, precisamente 1.053, di cui 515 a Milano città. Segue la provincia di Monza Brianza con 196 casi, legati anche al focolaio emerso in una Rsa. Per quanto riguarda le altre province lombarde i nuovi casi odierni di Covid sono a Varese 170, a Brescia 106, a Bergamo 71, Lodi 81, Como 63, Lecco 51; Cremona 34, Mantova 30, Sondrio 22.

