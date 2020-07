MILANO (ITALPRESS) – In aumento rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus un Lombardia, dove oggi sono 119, di cui 33 a seguito di test sierologici e 34 ‘debolmente positivì. Ieri i nuovi positivi erano 71. Calano invece i decessi che sono oggi 5 contro i 12 di ieri. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che i tamponi effettuati sono stati 11.812 nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoverati nelle terapie intensive, che diminuiscono di 3 unità per un totale di 31. In discesa anche i ricoverati negli altri reparti 201 (-10). Prosegue l’incremento costante dei guariti/dimessi che sono 217 in 24 ore per un totale di 69.683.

Per quanto riguarda le province, si registra un aumento dei contagi nella Provincia di Milano, che oggi presenta 35 nuovi casi, di cui 15 a Milano città. Ieri i casi nel Milanese erano stati 16, di 6 cui a Milano città. Crescono i casi nel Mantovano, oggi sono 15 rispetto ai 4 di ieri e nel Bresciano, oggi i casi sono 28 contro i 9 di ieri. Scende seppur lievemente, il trend nella Provincia di Bergamo, che oggi registra 28 casi (ieri 30). Zero i casi nel Lodigiano, ex epicentro della pandemia. Per quanto riguarda le altre province lombarde sono 1 a Como, 5 a Cremona, 1 a Lecco, 6 a Monza Brianza, 4 a Pavia, 1 a Sondrio, 5 a Varese.

(ITALPRESS).