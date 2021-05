GENOVA (ITALPRESS) – Sono 135 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 2.236 tamponi molecolari e 1.276 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’emergenza Covid. Cresce il numero degli ospedalizzati, in totale 540 (4 più di ieri) con 60 pazienti in terapia intensiva. I vaccini somministrati sono il 90%, cioè 635.894 dosi su 706.880 consegnate. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 6 decessi: il bilancio delle vittime sale a 4.200 da inizio emergenza. E’ Genova la provincia col maggior numero di nuovi contagiati (84) seguita da Savona (35), Imperia (9) e La Spezia (7). Cala il numero dei casi attualmente positivi, 5.490 in Liguria (113 in meno), con 242 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 4.827 persone, 234 in meno. In sorveglianza attiva 5.758 soggetti.

