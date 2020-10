POTENZA (ITALPRESS) – Sono 22 i nuovi casi di Covid in Basilicata, dove sono stati processati 737 tamponi. Lo rende noto la task force regionale, precisando che le positività riscontrate riguardano 1 persona residente a Melfi, 4 a Brienza, 2 residenti in Puglia e lì in isolamento, 1 persona residente ad Aliano, 2 a Lagonegro, 1 a Lauria, 2 a Sant’Arcangelo, 1 a Tramutola, 5 a Bernalda, 1 a Policoro, 1 a Matera e 1 a Potenza. Sette i guariti: 1 a Lavello, Tramutola, Salandra, San Severino Lucano e Moliterno, 2 a Policoro.

I lucani attualmente positivi sono 331 e di questi 298 si trovano in isolamento domiciliare, mentre sono 35 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 18 persone, tra cui 1 guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 11 persone nel reparto di Pneumologia e 1 nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 5 persone, tra cui una guarita in attesa di dimissioni, si trovano nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Graziè.

(ITALPRESS).