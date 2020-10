Coronavirus, il Sindaco di Palermo annulla la Mezza maratona

La Mezza maratona che si sarebbe dovuta correre domenica prossima a Palermo è stata annullata. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando. "Dobbiamo tutti renderci conto - spiega il primo cittadino - che siamo a rischio di un picco di contagi e di morti che Palermo non si può permettere così come non si può permettere il ritorno di un lockdown definitivo". vbo/com