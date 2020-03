In Lombardia ci sono 11.685 persone positive al coronavirus, 1.865 in più rispetto a ieri. Le persone ospedalizzate sono arrivate a 4.898, 463 in più. In terapia intensiva ci sono 732 pazienti, 85 in più, mentre i decessi sono diventati 966, 76 da ieri. i dimessi sono arrivati a 1.660. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della conferenza stampa in cui cui è stato fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in Lombardia. “È evidente – ha aggiunto Gallera – che è un numero che continua a entrare negli ospedali è sempre significativo, può non essere in ascesa, ma essere costante, cosa che porta comunque un continuo afflusso di persone. Il numero di dimessi riesce soltanto in parte a intervenire in parte sulla quantità di persone che entrano negli ospedali”.