“I casi positivi in Lombardia sono arrivati a 1.820, oltre 300 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 877 e le persone in terapia intensiva 209, un dato questo che rimane costante. L’isolamento domiciliare sono 411. Aumentano di molto anche i dimessi a casa, che sono 250. Ci sono quindi persone che guariscono, e sono un numero importante. Crescono però anche i decessi, arrivati a 73 e si tratta costantemente di persone anziane con patologie concorrenti”. Lo ha detto in conferenza stampa questo pomeriggio l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, dopo il vertice sull’emergenza coronavirus a Palazzo Lombardia a cui hanno partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il governatore lombardo, Attilio Fontana.

(ITALPRESS).