Coronavirus, gli infermieri; “Non c’e’ piu’ tempo”

L'appello della Fnopi. Non c’e' piu' tempo. Non abbiamo piu' posti letto dove ricoverare le persone, siamo costretti a riutilizzare i dispositivi di protezione individuale, perche' scarseggiano, e in molte realta' quelli disponibili non sono idonei. abr/mrv/red